Deel dit artikel:











Hellevoeter opgepakt voor brand in eigen woning Foto: MediaTV

In Hellevoetsluis is in de nacht van zaterdag op zondag een appartement aan de Parnassialaan uitgebrand. Omliggende woningen liepen schade op.

Het vuur ontstond rond middernacht. Toen de brandweer arriveerde stond het pand in lichterlaaie en sloegen de vlammen naar buiten. Enkele mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. De bewoner van het appartement is opgepakt voor brandstichting.