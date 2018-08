Deel dit artikel:











Verkoop van lachgaspatronen loopt uit op beroving Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

In Rhoon is een man in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt bij een beroving. Ook is hij bedreigd, mogelijk met een vuurwapen.

Het slachtoffer had lachgaspatronen te koop aangeboden. Hij werd uitgenodigd om naar de Saffierlaan in Rhoon om zijn spullen daar af te geven en het geld te ontvangen. De man zat in de auto toen de zogenaamde koper instapte. Die bedreigde het slachtoffer en deelde klappen uit. Ook stapte er nog een extra man in de auto. Het slachtoffer werd gedwongen om de twee ergens anders af te zetten. Met de gaspatronen gingen ze er daarna vandoor. De politie is een onderzoek gestart. De daders zijn nog niet gevonden.