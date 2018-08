Gewonden bij ongeval in Rotterdamse Statentunnel

Foto: AS Media

Bij een aanrijding in de Statentunnel in Rotterdam zijn zaterdagavond meerdere mensen gewond geraakt.

Het ongeval gebeurde rond 22:30 uur in de Statentunnel van Noord naar Zuid. Twee personenauto's met in totaal vijf inzittenden knalden door nog onbekende toedracht tegen elkaar, waarbij één van de auto's in de andere tunnelbak terecht kwam.

Volgens getuigen hebben ambulancemedewerkers meerdere mensen gecontroleerd. Volgens de politie moesten eigenlijk twee mensen voor behandeling naar het ziekenhuis, maar een van hen wilde dat niet.

De Statentunnel was enkele uren volledig afgesloten voor het verkeer.