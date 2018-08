Deel dit artikel:











Mogelijke tegenstanders Feyenoord in play-off EL bekend Europa League

Als Feyenoord in de derde voorronde van de Europa League wint van AS Trencin wacht de ploeg van Giovanni van Bronckhorst een aantal sterke tegenstanders. Zondagochtend heeft de voorloting plaats gevonden. De werkelijke loting is maandagmiddag.

Feyenoord heeft een geplaatste status en ontloopt op deze manier topploegen als Sevilla en Zenit Sint Petersburg. De Rotterdammers spelen in een eventuele vierde voorronde tegen de winnaar van een van deze ontmoetingen. RB Leipzig - Craiova

Spartak Subotica - Brondby

Hibernian - Molde

Sturm Graz - AEK Larnaca

Istanbul Basaksehir - Burnley Donderdagavond is de heenwedstrijd AS Trencin - Feyenoord. Vanzelfsprekend is deze live te volgen op Radio Rijnmond.