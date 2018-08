Deel dit artikel:











Dronken Pool slikt trouwring in Foto: archief

Een automobilist heeft de politie in Dordrecht handenvol werk bezorgd. De 43-jarige Pool werd opgepakt voor rijden onder invloed, nadat hij al stuntend met zijn auto op de Dubbeldamseweg Zuid de bosjes in was gereden.

Hij weigerde mee te werken aan een blaastest en werd daarom aangehouden. De man was het daar duidelijk niet mee eens. Eerst gooide hij zijn autosleutels en autopapieren in de sloot. Op het politiebureau deed hij om onduidelijke redenen zijn trouwring in zijn mond en slikte die door. Omdat ook op het politiebureau geen alcoholtest gedaan kon worden is hij uiteindelijk in de hoogste schaal ingedeeld. "De 43-jarige Pool mag zich binnenkort niet alleen voor zijn vrouw, maar ook voor de rechter verantwoorden voor zijn gedrag", besluit een woordvoerder van de politie.