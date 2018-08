Deel dit artikel:











Roeister Marieke Keijser wint goud op EK Marieke Keijser

Marieke Keijser heeft samen met Ilse Paulis op het EK roeien in Glasgow een gouden medaille gewonnen. De Rotterdamse roeister was samen met Paulis de snelste in de lichte dubbeltwee en veroverde zo de Europese titel op het onderdeel.

Het koppel kwam halverwege de race op kop en wist deze leiding tot de finish vast te houden. Ze eindigden op een tijd van 06:57.350. De 21-jarige Keijser was bij het EK de opvolger van Maaike Head, die samen met Paulis op de Olympische Spelen nog goud won met Paulis. Head stopte vervolgens met roeien om meer aandacht te besteden aan haar studie.