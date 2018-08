Deel dit artikel:











Vermist kind gevonden in vijver Papendrecht Foto: ZHZ Actueel / Peter Stam Foto: Izaak van den Berg Foto: Izaak van den Berg Foto: Izaak van den Berg

Een peuter is zondagmiddag zwaargewond geraakt in Papendrecht. De 3-jarige jongen verdween kort voor 13:00 uur in het Vondelpark in een vijver onder water.

Er werd direct een grote hulpactie op touw gezet. Brandweer, politie en de traumahelikopter kwamen ter plaatsen en er werd een Burgernetmelding gedaan met de oproep uit te kijken naar de jongen. Omstanders ontfermden zich bij de vijver over de moeder van de jongen. Duikers van de brandweer kamden de vijver uit en vonden na een tijdje het kind. Daarna is de jongen gereanimeerd. Getuigen zeggen dat de jongen zeker twintig minuten onder water heeft gelegen. Het kind is volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid in zorgwekkende toestand naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht.