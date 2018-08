Deel dit artikel:











Dronken Rotterdammer opgepakt in Zeeland

Een 40-jarige Rotterdammer is in Zierikzee gearresteerd omdat hij dronken en onverzekerd achter het stuur zat. Zijn rijbewijs was niet meer geldig. Ook was de auto waarin de man reed niet APK gekeurd.

Volgens de politie trok de Rotterdammer de aandacht door hard met zijn bestelbus een parkeerterrein op te rijden. Hij remde daarna zo hard, dat de bestelbus met piepende banden stopte. De agenten die de bestuurder op zijn gedrag aanspraken roken een sterke alcohollucht. Op het moment dat de man weigerde aan een blaastest mee te werken, bleek ook dat hij nogal wankel op zijn benen stond. Op het bureau werkte de man wel mee aan een alcoholtest. Daaruit bleek dat de Rotterdammer inderdaad teveel had gedronken.