Deel dit artikel:











Aftrap AS Trencin-Feyenoord vervroegd AS Trencin-Feyenoord wordt gespeeld om 19:00 uur

De uitwedstrijd van Feyenoord in de voorronde van de Europa League tegen AS Trencin is definitief vervroegd naar 19:00 uur. De aftrap zou eerst om 21:00 uur zijn, maar de UEFA heeft het verzoek van Trencin om eerder te beginnen gehonoreerd.

Trencin wilde de aftrap vervroegen zodat de wedstrijd live op de Slowaakse televisie kon worden uitgezonden. Feyenoord weigerde hier echter aan mee te werken omdat het rond 19:00 uur te warm zou zijn om te spelen.