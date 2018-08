Bo Bendsneyder onderuit in GP van Tsjechië

De Grote Prijs van Tsjechië is voor motorcoureur Bo Bendsneyder teleurstellend verlopen. De Rotterdamse coureur ging in de eerste ronde van de Moto2 race al onderuit na een valpartij vlak voor hem.

De Australische teamgenoot van Bendsneyder, Remy Gardner ging samen met Spanjaard Joan Mir onderuit, nadat ze met elkaar in aanraking waren gekomen. De Rotterdammer werd in de val meegenomen. Alle drie de rijders konden de race vervolgens niet voltooien.

Het weekend was voor de negentienjarige Rotterdammer nog zo goed begonnen. In de kwalificatie eindigde hij nog als achttiende, zijn beste prestatie tot nu toe in de Moto2. Bendsneyder hoopte op het circuit van Brno eindelijk zijn eerste punten van dit seizoen te gaan pakken, maar die wens strandde dus al in de eerste ronde.