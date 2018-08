Deel dit artikel:











Wapen en drugs in vakantiehuisje Ouddorp Foto: archief

In een vakantiewoning in Ouddorp heeft de politie een vuurwapen, patronen en drugs in beslag genomen.

De 20-jarige Duitse man die het huisje op het vakantiepark bewoonde is aangehouden in de niet veel verderop gelegen badplaats Renesse. De verdachte bracht de bal zelf aan het rollen door het wapen dat hij in een kluisje wilde opbergen aan een schoonmaakster te laten zien. De vrouw schrok zich rot en lichtte haar baas in die de politie erbij haalde.