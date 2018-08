Twee inbrekers zijn er zondagochtend vroeg met een tas vol dure sieraden vandoor gegaan na een inbraak in winkelcentrum Alexandrium in Rotterdam.

Volgens de politie hebben de daders uitgebreid de tijd genomen om een hek te forceren en een ruit te vernielen. Daarna is in ieder geval één van de daders met de buit gevlucht via de Voermanweg.

Hoe groot de schade voor de juwelier is, kan de politie niet zeggen.