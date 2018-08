10-jarige Duizel in het park; nu zonder eigen eten en drank

Deel dit artikel:











Het driedaagse festival Duizel in het Park in het Rotterdamse Vroesenpark is al tien jaar een beproefde formule van muziek, liiteratuur en theater. Dit jaar was er één beperking voor bezoekers; het is niet langer toegestaan eigen eten en drinken mee te nemen.

"Het kon niet anders ' zegt Mariska Verhulst, artistiek leider van Duizel. "De maatregel is noodzakelijk om ons programma rond te krijgen, alles wat we programmeren kost natuurlijk geld. Dus willen dat de mensen aan de bar een drankje kopen, het kost dus voor bezoekers meer geld helaas." Bezoekers, die net als vorig jaar 5 euro entree moesten betalen, zijn verdeeld over het verbod. "Ik vind het niet leuk maar ik snap het wel, zegt Tonny. Ze heeft samen met haar vriendin Tina de afgelopen 10 jaar geen editie van Duizel gemist. "Toch wel jammer, ik vind het fijn om mijn eigen drankjes mee te nemen, vooral met die warmte. Dan heb je dorst en dan wil je niet telkens bier halen." "Die drankjes zijn prima hier, dus we hebben geen bezwaar om het aan de bar te kopen," zeggen twee mannen met zomerhoeden die smakelijk een patatje staan op te eten. "Ik snap het wel dat de organisatie niet wil dat er kratjes bier naar binnen meegenomen worden." "Ik vind het niet zo fijn. Ik ben student en ik vind al die drankjes te veel kosten," zegt één van de meiden van het vriendinnengroepje uit de Hoekse waard. Een andere vriendin vindt het wel logisch. "Het moet toch georganiseerd worden, ze moeten toch ergens hun inkomsten vandaan halen.?" De tiende editie van Duizel in het Park had nog een nieuwtje voor de bezoekers: het is de eerste Duizel zonder regen.