Trainers regioclubs kijken met vertrouwen naar komend seizoen

Komend weekend start er weer een nieuw Eredivisieseizoen. Excelsior en Feyenoord zullen dan hun eerste competitiewedstrijden afwerken, waarna een week later ook de Keuken Kampioen Divisie met Sparta en FC Dordrecht zal beginnen. In Radio Rijnmond Sport werd er met Adrie Poldervaart, Henk Fraser en Gérard de Nooijer, de trainers van respectievelijk Excelsior, Sparta en FC Dordrecht vooruitgeblikt op het komende seizoen.

Adrie Poldervaart heeft de lastige taak om bij Excelsior de erfenis van de vertrokken Mitchell van der Gaag te doen vergeten. "De voorbereiding gaat best aardig, maar je merkt dat het verwachtingspatroon na het goede vorige seizoen hoog ligt. Excelsior is een van de ploegen die gaat strijden voor de negen plaatsen in het rechterrijtje."

Poldervaart erkent dat de druk bij de promovendi anders is dan bij Excelsior. "De ploegen die zijn gepromoveerd staan voor een enorme uitdaging komend seizoen. Bij ons is het verwachtingspatrroon iets anders, maar we zullen ook volle bak moeten gaan. Het is arrogant om te zeggen dat wij wel even boven De Graafschap en Fortuna Sittard gaan eindigen. Excelsior kan er net als Roda JC vorig seizoen gewoon uitvliegen, ook al heb je meer ervaring in de Eredivisie."

Grote concurrentie in de Keuken Kampioen Divisie

Henk Fraser komt met Sparta komend seizoen uit in de Keuken Kampioen Divisie. Daarin wordt de Rotterdamse ploeg getipt als favoriet voor de titel. "Dat is het opportunisme van het voetbal. Op basis van een wedstrijd kan je topfavoriet zijn, maar als je een slechtere pot speelt zoals zaterdag tegen Cambuur zou je zeggen dat elftal is als los zand. Maar het klopt wel dat er een bepaalde druk bij ons ligt."

De Eerste divisie is volgens Fraser dit jaar wel een stuk sterker dan andere jaren. "De concurrentie is dit jaar sterk met ploegen als Roda JC, FC Twente en ook NEC. Dus dat wordt zeker interessant. We hebben een goede groep met veel motivatie, als we vol gas geven kunnen we van iedereen winnen. Het feit dat we gelijk tegen Twente beginnen zal een goed beeld schetsen van waar we staan. We zullen alles op alles moeten zetten om daar een goed resultaat te halen", aldus de trainer van Sparta.

Naast Sparta speelt ook FC Dordrecht dit seizoen in de Eerste Divisie. Trainer Gérard de Nooijer hoopt de resultaten van vorig seizoen te evenaren en mikt weer op een plek in de play-offs aan het einde van het seizoen. "We hopen nog steeds de play-offs te halen, dat is ons doel. De concurrentie in de top van de competitie is alleen maar toegenomen, dus het zal lastig worden.

Voor jongens die net nieuw zijn zal het een leerjaar worden. Ze komen in stadions, die kunnen niet groter, dat is fantastisch voor die jongens. We zijn enthousiast we hebben een goede voorbereiding, de groep is gemotiveerd om alles te geven. Er is ook rust rond de club en dat komt ons ook ten goede.

Radio Rijnmond Sport doet ook dit seizoen weer verslag van alle wedstrijden van de regioclubs. Ook volgt RTV Rijnmond de clubs op de voet en berichtten wij over de laatste ontwikkelingen in de voetbalwereld.