Plaats Delict Rotterdam: over Rotterdamse crime scenes

De Rotterdamse auteur Gerhardt Mulder heeft heel wat misdaadboeken geschreven, zoals 'Rotterdamse en Amsterdamse Penoze.' Afgelopen weekend kwam zijn laatste uit, genaamd 'Plaats Delict Rotterdam'.

In dit boek omschrijft Mulder minutieus verschillende 'crimescenes' in Rotterdam. We ontmoetten hem in de Witte de Withstraat, een populaire winkelstraat die vroeger een duister randje had.

Kijk naar de reportage die verslaggever Tenny Tenzer maakte met auteur Gerhardt Mulder.