Louis van Gaal stopt vrijwel zeker: 'Ik ben niet alleen op de wereld'

Louis van Gaal denkt niet dat hij nog aan de slag gaat als coach. In het tv-programma Zomergasten zei de oud-Spartaan dat de kans negentig procent is dat hij stopt.

Van Gaal zei enkele maanden geleden dat hij een aanbieding had gekregen, die hij bijna niet kon weigeren. Maar hij heeft uiteindelijk toch nee gezegd, zo maakte hij zondagavond bekend.

"Die job was op mijn lijf geschreven. Als ik alleen op de wereld zou zijn, zou ik het gedaan hebben, maar ik ben niet alleen op de wereld. Mijn vrouw Truus heeft in 1997 een wereldjob voor mij opgezegd."

Van Gaal had zijn vrouw ooit beloofd dat hij zou stoppen op zijn 55ste, maar daar is al 10 jaar bij gekomen, bekende hij in de uitzending van Zomergasten.

Het programma op NPO2 is zondagavond door 777 duizend mensen bekeken. Daarmee trok Van Gaal ruim twee keer zoveel kijkers als de eerste gast, actrice Romana Vrede.

De bijna 67-jarige Van Gaal was voor het laatst actief als coach bij Manchester United. Hij vertrok in mei vorig jaar bij de Engelse club.