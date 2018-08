Deel dit artikel:











Kroniek Gerhardt Mulder over R'damse gruwelmisdaadzaken

Welke onopgeloste misdaaddossiers knagen oud-commissaris Jan Blaauw nog het meest aan het geweten en walgt huidig Rotterdam-Rijnmonhoofdcommissaris Frank Pauw nog tot op de dag van vandaag van? Waarom werd vlak na de 5 mei bevrijding verzetsheldin Kitty ter Have naakt in een dichtgenaaide zak in het Boerengat gegooid? Wie was wild om zich heen slaande en stekende Bleke Bet? En wie vermoordde zonder wroeging voor een luttele bedragen als een regelrechte Ali Cyaankali nietsvermoedende zeelui in het weggevaagde Zandwijk hoersloeretaxirijerij- pleziervertierkwartier?

In zijn nieuwste boek Plaats Delict Rotterdam tracht crimipedia-chroniqueur Gerhardt Mulder een antwoord te verschaft te krijgen op deze en nog 's vele tientallen andere opmerkelijk gruwelijke moord- en andere misdaadzaken die ooit de Maasstedelingen schokten. Rooie Oortjes/Misdaad-tourgids en duidingsvlogger Jack F Kerklaan houdt auteur Mulder en de opgeklommen Haagse inspecteur Pauw bij de overhandiging van dit zeer lezenwaardige penoza-proza staande......