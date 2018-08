Schapen op de Van Brienenoordbrug - 'Ontwijk de keutels een beetje'

"Het lijkt wel of we in de Sahara zijn op het moment", moppert stadsherder Martin Oosthoek. Hij moet door de droogte noodgedwongen met zijn kudde vertrekken van de geluidswal ter hoogte van Feijenoord langs de A16. Dat betekent dat hij met zijn 250 schapen de Van Brienenoordbrug moest oversteken. Midden in de spits.

"We zijn acht weken geleden begonnen met het afgrazen van de geluidswal. Normaal gesproken beginnen we nu weer aan het begin van de wal. Maar het gras is eigenlijk niet gegroeid."

Oosthoek heeft zijn schapen daarom nu geleid naar het Rivium richting Kralingsezoom langs de metrobaan. De tocht over het fietspad van de Van Brienenoordbrug duurde ongeveer drie kwartier.

"Eigenlijk is het stukje op de brug zelf het makkelijkst. Er staat aan beide kanten een hekje, dus eigenlijk kunnen de schapen alleen voor- of achteruit. Achteruit willen ze niet, want daar loopt een hondje. En vooruit wacht hen een vers weitje."

Hitte

Normaal gesproken ontwijkt Oosthoek de spits als hij zijn kudde moet verplaatsen. Maar gezien de voorspelde hitte wilde hij niet wachten tot na de spits.

Over twee weken wil Oosthoek weer terug om de klus op de geluidswal van de A16 af te maken. "We hopen dat we nog een buitje krijgen en dat het gras weer gaat groeien."