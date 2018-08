Sportvissers: Volkerak wordt leeggevist

Enkele sportvissers die actief zijn op het Volkerak/Zoommeer slaan alarm. Daar zwemmen zoveel karpers en snoeken in de fuiken van professionele palingvissers dat er voor hen weinig meer over blijft, vinden ze.

De afgelopen jaren mocht in het meer niet op paling worden gevist. Er zaten teveel giftige stoffen in het water. Het meer is inmiddels schoner geworden en de hoeveelheid dioxine en pcb daalde tot onder de norm.

Sinds zes jaar is het voor enkele beroepsvissers toegestaan om op paling te vissen in het westelijk deel van het Volkerak. Ze gebruiken fuiken waar ook andere vissen in verstrikt raken. Dit tot frustratie van de sportvissers Boudewijn Stolk en Rob Schneider.

Regels

"De regels moeten anders", vindt Stolk. "Ik vang niets meer." Beroepsvissers zouden volgens hem keernetten moeten gaan gebruiken. Dat is een rooster dat ervoor zorgt dat er wel paling, maar minder andere vis in de netten komt.

"Dat had allang gebeurd moeten zijn. Pas later dit jaar gaan de partijen om de tafel zitten. Daarna wordt besloten wat we gaan doen. Tegen de tijd dat de netten worden aangepast is het misschien al te laat."

Sportvisserij Zuidwest Nederland nuanceert dat : "Er is ook voordat de palingvisserij was verboden gevist met fuiken zonder keernetten. Het is nooit een probleem geweest."

"Gelukkig is het Volkerak/Zoommeer nog altijd een topwater voor sportvissers uit binnen- en buitenland met toenemende aantallen sportvissers."