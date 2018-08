Motorrijders gewond na ongeval op A15 bij Spijkenisse

Een motorrijder en zijn bijrijder zijn zaterdagavond op de A15 gewond geraakt bij een botsing met een auto. Beiden zijn afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde rond 23:00 uur op de A15 richting Europoort ter hoogte van Spijkenisse. De motorrijder klapte achterop de auto, mogelijk nadat de auto plotseling van rijbaan was gewisseld.

De motorrijder, een 25-jarige Hagenaar, brak een arm en een been. De bijrijder, een 22-jarige man uit Brielle, raakte eveneens gewond. De politie heeft bloed afgenomen van de Hagenaar, om te onderzoeken of hij teveel had gedronken.

De bestuurder van de auto, een 44-jarige vrouw uit Rozenburg, bleef volgens de politie ongedeerd.