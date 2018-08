Gaslek en stroomstoring in Vlaardingen

Bewoners van woningen in de wijk Holy-Zuid in Vlaardingen kunnen last hebben van een stroomstoring. Het gaat om de omgeving van de Louise Henriëttestraat en de Albertine Agneslaan.

Rond 10:00 uur kreeg netbeheerder Stedin de melding van een gaslek in de Louise Henriettestraat. Later bleek de stroom te zijn uitgevallen in de nabijgelegen Albertine Agneslaan. Het gaslek is inmiddels verholpen.

Monteurs van Stedin zijn de oorzaak van de storingen aan het onderzoeken. Het is onduidelijk of er een verband is tussen de twee incidenten.