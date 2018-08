Deel dit artikel:











Twee stroomstoringen in Vlaardingen Stedin

Bewoners van woningen in de wijk Holy-Zuid in Vlaardingen kunnen last hebben van een stroomstoring. Het gaat om de omgeving van de Louise Henriëttestraat en de Albertine Agneslaan.

Rond 10:00 uur kreeg netbeheerder Stedin de melding van een mogelijk gaslek in de Louise Henriettestraat. Later bleek dat de geur afkomstig was van een smeulende laagspanningskabel. In de nabijgelegen Albertine Agneslaan viel korte tijd later de stroom uit. Beide incidenten hebben volgens Stedin niets met elkaar te maken. Door de werkzaamheden zitten voorlopig 90 aansluitingen zonder stroom.