Hellevoetsluis, de vroegere thuishaven van de Nederlandse oorlogsvloot

De vestingwerken en de vele kanonnen op de kade doen nog denken aan de tijd dat mannen als Michiel de Ruyter, Maarten Tromp en Piet Hein er voet aan wal zetten. In Hellevoetsluis is de maritieme historie van Nederland nog goed zichtbaar.

"De kanonnen bevonden zich vroeger aan de schepen, maar ook aan de vestingwerken", vertelt Bob Benschop. Hij is historicus in het streekarchief van Voorne-Putten. "Dit was het geschut om de koopvaardijschepen en de vesting te beschermen."



In de loop van de eeuwen is er in Hellevoetsluis veel gebeurd, weet Benschop. Veel oorlogsschepen konden in de 17e eeuw niet over de Maas richting Rotterdam, en belandden daardoor op Voorne-Putten.

"Die grote schepen hadden zo'n vierhonderd tot vijfhonderd man aan boord, en een enorme hoeveelheid voedsel en geschut. Die schepen wogen tonnen, dus hadden ze een flinke diepgang", vertelt Benschop. "Door de verzanding van de Maas was Rotterdam steeds slechter bereikbaar en werd Hellevoetsluis als uitvalsbasis gebruikt."

Daardoor werd Hellevoetsluis een thuishaven voor de Hollandse oorlogsvloot. In de vestingstad lagen dagelijks tientallen kleine en grote schepen, waar aan gewerkt werd. "Dat was toen een hele operatie. Je kunt het je nu haast niet meer voorstellen, want het is heerlijk rustig nu."

Volgens Benschop heeft een bezoek aan Hellevoetsluis nog zeker een maritiem tintje. "Er zijn diverse musea en evenementen die met het maritieme te maken hebben. Het droogdok, historische schepen, het stadsmuseum, de vestingdagen", somt Benschop op. "Je kunt hier dromen over vroegere tijden."