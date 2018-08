Deel dit artikel:











Interventie in woning vol vuilnis: 'Bewoner moest huilen van blijdschap' 20180806_Vuilnisbelt

Een wijkagent in de wijk Cool in Rotterdam trof donderdag letterlijk een vuilnisbelt in een woning aan. Schoonmaakploegen zouden eigenlijk pas maandag langs kunnen komen, maar volgens de agent kon de opruiming geen dag langer worden uitgesteld.

Wijkagent Wim Rietveldt nam een kijkje bij de woning in Rotterdam nadat er een melding van bewoners was binnengekomen van stankoverlast. Wat hij aantrof was een ernstig vervuilde woning vol vuilniszakken, bierblikjes en andere rommel. "In verband met vakantie's etc. zou pas maandag de zaak bekeken gaan worden", schrijft Rietveldt op Twitter. Maar de bewoner moest volgens de agent direct geholpen worden. Na een belletje gaf burgemeester Aboutaleb dan ook opdracht voor een interventie. Huilen

Zondag werd de woning uitgebreid gereinigd. "Bewoner moest gewoon huilen van blijdschap", schrijft de agent, die blij is dat hij iets voor de man kon betekenen. Met het opruimen van de woning zijn de problemen voor de bewoner waarschijnlijk nog niet voorbij. Volgens Rietveldt moet de man ook psychische hulp krijgen.