Win VIP-kaarten voor de Ronde van Oostvoorne!

Wil je op donderdag 9 augustus als VIP naar de Wielerronde van Oostvoorne? Bekijk hier hoe je via RTV Rijnmond aan vrijkaarten kan komen!

Ga naar de Facebook-pagina van de sportredactie van RTV Rijnmond, dat kan door hier te klikken. Like de pagina en tag in de comments onder het bericht over de Ronde van Oostvoorne de persoon die je mee zou nemen als je de kaarten wint (diegenen die onze pagina al een like hebben gegeven maken uiteraard ook kans, dan is alleen taggen voldoende).

De 38ste profronde van Oostvoorne is op 9 augustus en de organisatie heeft een paar mooie namen vastgelegd. Zo doet dit jaar Dylan Groenewegen, de sprinter die vorige maand twee etappes in de Tour de France won. Ook Antwan Tolhoek en Timo Roosen staan aan de start in Oostvoorne. "We houden het voorlopig op deze toprenners", zegt organisator Bob Braber tegenover RTV Rijnmond. "We geven ook wat jongere renners de gelegenheid om in Oostvoorne te rijden zoals Michael Vingerling en Jordi Talen."

De ronde van Oostvoorne bestaat ook uit een ploegentijdrit voor bedrijven en een dameswedstrijd. De eerste wedstrijd begint om 13.00 uur en de profs stoppen rond kwart voor tien.