Johan fietst met Plastic soup surfer Merijn Tinga over Goeree-Overflakkee

De route begint bij de Haringvlietsluizen, waarna Johan en Merijn doorfietsen naar A Seal, de zeehondenopvang in Stellendam. Daarna rijden ze door naar een groot zonnepark met duizenden zonnepanelen. Na een stuk langs het Grevelingenmeer te hebben gefietst rijden ze tenslotte naar het pittoreske dorpje Goedereede waar ze de kerktoren beklimmen en een prachtig uitzicht hebben over het eiland.

Routebeschrijving

Onze route over Goeree-Overflakkee begint in Stellendam op de parkeerplaats bij A Seal, aan de voet van de Haringvlietsluizen. Dit omdat we de route natuurlijk niet midden op de sluizen kunnen beginnen, maar we raden je wel aan even de Haringvlietsluizen op te fietsen. Je hebt hier een prachtig uitzicht over het Haringvliet en met de wetenschap dat hier 25 miljoen liter water per seconde doorheen kan als dat nodig is, kijk je toch met andere ogen. Als je weer naar beneden fietst, kun je een bezoek brengen aan de zeehondenopvang.

Fiets hiervandaan door over de brug en daar vind je knooppunt 64. Ga daar rechtsaf de Meester Snijderweg op. Al snel zie je aan je rechterhand de andere kant van de sluizen liggen, de kant van de Noordzee dus. Je kunt hier rechts naar het water om de sluizen van de zijkant te bekijken en hier zie je links in de verte ook de Maasvlakte goed liggen. Vervolg je route naar Havenhoofd, een gehuchtje dat 120 huishoudens telt en 360 inwoners.

Ten noorden van Havenhoofd ligt het natuurgebied De Kwade Hoek. Dit gebied maakt deel uit van de Duinen van Goeree, een natuurgebied dat wordt beheerd door Natuurmonumenten en is aangewezen als Natura 2000-gebied. De naam, vroeger ook wel als ’kwaaien hoek’ geschreven, verwijst naar de verraderlijke stroming en zandbanken waarop menig schip is vergaan. Op de site www.natuurmonumenten.nl staan diverse wandelingen door dit mooie gebied.

Nu volgt een mooi lang stuk fietsen door de duinen via de knooppunten 62, 63, 55 en 54. Tussen de knooppunten 55 en 54 kom je een mooie uitkijktoren tegen, van waaruit je een mooi gezicht hebt over het duingebied.

Het volgende knooppunt is 53 bij West Nieuwland. Je komt hier langs de Westduinen. Ook weer een heel mooi natuurgebied dat helaas niet toegankelijk is voor publiek. Maar er worden in het najaar wel diverse excursies georganiseerd door het gebied. Je kunt dan de zeldzame rugstreeppad of herfstschroeforchis zien. Meer informatie hierover vind je op www.zhl.nl . Ook wel bijzonder is Marinezendstation Goeree dat duidelijk zichtbaar is in de Westduinen. Het is een zendstation uit 1949 in eigendom van de Koninklijke Marine. Dit ondergrondse zendstation heeft een zeer uitgebreid bovengronds antennepark. Uiterlijk in 2020 verdwijnt het station op deze locatie. Tot deze datum blijft het station volledig operationeel in gebruik en zullen er ook noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.

Bij knooppunt 53 linksaf Ouddorp in, waar de kans groot is dat je nog een ouderwetse SRV-wagen tegenkomt. Die rijdt langs de huizen om boodschappen af te leveren, maar mocht je willen instappen om zelf wat te eten of drinken te kopen dan kan dat ook en wordt vriendelijk geholpen. Natuurlijk kun je in Ouddorp ook even lekker op één van de terrassen gaan zitten.

Bij knooppunt 57 in Ouddorp ga je rechtaf op weg naar knooppunt 58 bij Het Grevelingenmeer. Leuk om even aan het water te zitten, want met mooi weer gebeurt hier genoeg op en rond het water.

Via de knooppunten 59, 41, 60 en 61 fiets je door naar het mooie dorp Goedereede. De geschiedenis van Goedereede gaat terug tot de Romeinse tijd toen er ten noordwesten van het huidige stadje al sprake was van een belangrijke havennederzetting. Archeologen vonden in de jaren vijftig en tachtig van de twintigste eeuw in de nabijgelegen polder veel Romeins materiaal in de bodem. Onderzoek naar dit materiaal heeft uitgewezen dat Goedereede in de Romeinse tijd een doorvoerhaven was van producten uit het gehele westelijke deel van het Romeinse Rijk. De haven stond in verbinding met de castella langs de Rijn en diende vermoedelijk ter ondersteuning van het Romeinse leger. De Romeinseweg herinnert aan het Romeinse verleden van Goedereede.

Het meest kenmerkend is de Toren van Goedereede. Je kunt deze toren beklimmen en van hieruit zie je bij helder weer de complete route die je vandaag gefietst hebt. Meer informatie over de toren en de openingstijden staan op www.torenmuseum.nl .

Van knooppunt 61 in Goedereede fiets je terug naar knooppunt 62 om vervolgens weer via Havenhoofd terug te keren naar het beginpunt in Stellendam.

En natuurlijk de knooppuntenroute op de kaart: https://www.route.nl/fietsroute/816233/kh18-goeree-overflakkee

Geniet van de rust en ruimte op Goeree-Overflakkee en van al het moois dat je op deze tocht tegenkomt.