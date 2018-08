Familie Flodder valt in prijzen bij Varend Corso

De Hoekse corsoboot, die afgelopen weekeinde meevoer tijdens het evenement Varend Corso Westland, is dit jaar flink in de prijzen gevallen. Het team bouwde dit jaar een roze Flodderboot en won daarmee de vakjury- en publieksprijs.

Roald Koornneef van de stichting Corsoboten Hoek van Holland is nog steeds overdonderd. "Iedereen sprong een gat in het dak en was super enthousiast", vertelt Koornneef. "Twee prijzen! En dan ook nog felbegeerde prijzen. Ja, dat is echt super."

Roze Cadillac

Tijdens het evenement varen tientallen boten onder meer door het Westland, Schipluiden en Maassluis. Elk jaar staan de boten, met bloemen en planten in de hoofdrol, in een ander thema. Dit jaar was het thema 'Helemaal Hollands'. De Hoekenezen ontwikkelden daarop een roze cadillac-boot met alle hoofdpersonen van de bekende Nederlandse serie Flodder aan boord.

"Het was echt lachen, gieren, brullen voor de toeschouwers", vertelt Koornneef. "De figuranten deden het heel erg leuk. Toet en Henkie liepen de boel te belazeren door met waterpistolen naar de kant te schieten en opa stal de show in het bijbootje."

Hoogtepunt

Aan de boot is een heel jaar gewerkt. Van de eerste vergadering en schetsen, tot aan de bouw en de uiteindelijke tocht. De roze boot vaart nog één keer mee tijdens de gondelvaart van De Lier, maar daarna wordt het kunstwerk afgebroken. "Bloedzonde natuurlijk, maar het is niet anders", zegt Koornneef. "We zijn nog op zoek naar iemand die het decor wil overkopen."

Het is het vierde jaar dat dat Koornneef als bestuurslid, bouwer en figurant meedoet aan het Varend Corso. "Maar dit was mijn absolute hoogtepunt." Volgend jaar is hij dan ook zeker weer van de partij.

Het Varend Corso trok 550.000 bezoekers.