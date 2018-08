Deel dit artikel:











Feyenoord na winst op Trenčín tegen Sturm Graz of AEK Lanarca Feyenoord

Feyenoord kan in de play-off ronde van de Europa League uitkomen tegen het Oostenrijkse Sturm Graz of AEK Lanarca uit Cyprus. In Nyon koppelde de UEFA deze twee teams aan de winnaar van het duel Trenčín - Feyenoord.

De Rotterdammers spelen donderdag de eerste wedstrijd tegen AS Trenčín in Slowakije. Een week later volgt de return in De Kuip. Bij de Slowaken is Rotterdammer Ricardo Moniz de hoofdtrainer en speelt onder meer oud-Feyenoorder Joey Sleegers. De laatste wedstrijden voor de groepsfase van de Europa League zullen op 23 en 30 augustus worden gespeeld. Mocht het zo ver komen, dan speelt Feyenoord eerst een thuiswedstrijd.