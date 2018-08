Delle voor een jaar naar Feyenoord

Feyenoord heeft doelman Joris Delle voor een seizoen vastgelegd. De Fransman keepte de vorige twee seizoenen voor NEC.

Delle is 28 jaar en was transfervrij. Voor zijn dienstverband in Nijmegen kwam hij in zijn geboorteland onder meer uit voor Lens en Nice.

Feyenoord was nog op zoek naar een keeper na het vertrek van Brad Jones. Justin Bijlow is benoemd tot eerste keeper en trainer Giovanni van Bronckhorst heeft naast Bijlow ook de beschikking over Kenneth Vermeer en Ramon ten Hove.