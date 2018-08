Dodelijk ongeluk op de Tweede Maasvlakte

Bij een frontale botsing op de Tweede Maasvlakte is maandagmiddag de bestuurder van een personenauto om het leven gekomen. Het slachtoffer klapte met zijn auto op een vrachtwagen.

De personenauto vloog direct na de botsing in brand. De identiteit van de bestuurder is nog niet bekend. Ook is niet duidelijk hoe de aanrijding op de Maasvlakteweg kon gebeuren.

Beide wagens erdoor van de weg.

De vrachtwagenchauffeur reageerde geschokt op het ongeluk. Hij krijgt slachtofferhulp aangeboden.