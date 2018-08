Gekapseisd terras van Hellevoets restaurant blijft deze zomer dicht

Het drijvende terras van restaurant Fortezza in Hellevoetsluis gaat deze zomer niet meer open. Bijna een maand geleden kapseisde het ponton waarop het terras was gebouwd door een onbekende oorzaak.

"Onderzoek heeft uitgewezen dat het ponton niet lek is", vertelt William Dolsma, chef-kok van Fortezza. "Ze hopen het restaurant maandag weer drijvend te krijgen. Door het water eruit te pompen en er weer lucht in te pompen."



Voor Dolsma en het overige personeel was het behoorlijk schrikken, toen het ponton begin juli kapseisde. "Het terras was net klaar. We waren helemaal klaar voor de zomer en toen lag 'ie opeens in het water".

Door snel handelen van het personeel en de havenmeester konden alle te water geraakte meubelen op het droge gehaald worden. Het ponton zelf weer in gebruik nemen, kost wat meer tijd.

"Het was de slechtste timing ever", stelt Dolsma. "Deze zomer kunnen we het terras niet meer gebruiken. Dat wordt te veel werk. We hopen er volgende zomer weer gebruik van te kunnen maken."

Tot die tijd kunnen gasten bij Fortezza wel buiten zitten. "We hebben aan de zijkant nog een terras en nog een klein terras aan de andere kant van het pand."

Daar is zowel in de zon als in de schaduw plek. "Het is maar net wat de gast wil, maar ze kunnen wel lekker buiten zitten."