Stadionverbod voor Brabander die gehandicapte Feyenoordfan sloeg

Ritchie (rechts) in het PSV-stadion

Een 45-jarige inwoner van Eindhoven, die tijdens de wedstrijd tussen PSV en Feyenoord de verstandelijk beperkte jongen Ritchie sloeg, heeft een stadionverbod voor negentig dagen gekregen. Verder moet hij zich op 2 november voor de politierechter verantwoorden.

Ritchie is fan van Feyenoord en juichte om de winnende goal van de Rotterdammers. Volgens Omroep Brabant stormde daarna een aanhanger van PSV op de jongen af en sloeg hem hard in zijn gezicht.



De verdachte is zaterdagavond na de wedstrijd in Eindhoven aangehouden en een dag later weer vrijgelaten.

Het duel om de Johan Cruijffschaal werd gewonnen door Feyenoord, dat na de 0-0 eindstand de strafschoppen beter nam.