Delen van deze maandag gemist? Luister Rijnmond Nu in de Zomerstand

In het derde uur van Rijnmond Nu (18-19u.) hoor je een overzicht van de avonturen van Radio Rijnmond éérder vandaag!

Wat te denken van de oudste RET-bus die ooit heeft rondgekard? Een bijzonder boek over 'plaatsen delict'? Geschiedenis opsnuiven in Hellevoetsluis?

Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt, maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16:00 uur en 19:00 uur.

Vaak kun je de bijzondere gesprekken bij Rijnmond Nu terugluisteren! Klik, mits beschikbaar, op de 'speaker(s)'.