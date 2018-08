Deel dit artikel:











A20 naar Gouda kort dicht na ongeluk Ambulance (archieffoto)

Op de A20 in de richting van Gouda is maandagmiddag ter hoogte van de oprit Capelle aan den IJssel een motorrijder onderuit gegaan. De weg was daardoor enige tijd volledig afgesloten voor het verkeer.

De vertraging liep volgens de ANWB op tot een half uur. Tegen het einde van de middag was de weg weer vrij.