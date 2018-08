Feyenoord-supporter Ritchie in het zonnetje gezet na incident bij Johan Cruijff Schaal

Flink schrikken was het afgelopen zaterdag voor Feyenoord-supporter Ritchie en zijn pleegvader Theo Maas in het Philips Stadion. De verstandelijk beperkte Ritchie begon na de beslissende penalty van Jordy Clasie te juichen, waarop hij een klap in zijn gezicht kreeg van een PSV-hooligan. Vandaag mocht hij als troost een shirt komen uitzoeken in de fanshop bij de Kuip.

"In eerste instantie ben je natuurlijk hartstikke verbouwereerd", vertelt pleegvader Theo Maas. "Ritchie was in het begin ook erg geschrokken, op dat moment zie je de paniek en onrust in zijn ogen. Maar Ritchie is heel rustig gebleven, terwijl die hooligan tekeer ging. Daar ben ik trots op."

Volgens Theo Maas is Ritchie een voorbeeld voor alle hooligans in het stadion. "Bij voetbal weet Ritchie heel goed met verlies om te gaan. Ik zou willen dat andere supporters in het stadion er ook zo in stonden. Soms win je, soms verlies je, maar uiteindelijk moet je met elkaar genieten van de wedstrijd."

Ritchie mocht bij de fanshop een shirt uit komen zoeken en kwam trots naar buiten in het nieuwe uitshirt van Feyenoord. Bovendien kreeg hij kaartjes voor de eerste thuiswedstrijd van het seizoen, tegen stadsgenoot Excelsior.

Bekijk hierboven het hele interview van verslaggever Jesse van Someren met Ritchie en zijn pleegvader Theo Maas.