Op jacht naar dinosaurussen in Historyland Hellevoetsluis

Metersgrote mammoeten, gigantische dinosaurussen en een oorlogsveld met een straaljager en een helikopter. Bij themapark Historyland in Hellevoetsluis maak je een reis door de tijd, vertelt paleontoloog Dick Mol.

Dat begint binnen al, bij een tentoonstelling over de ijstijd. Daar zijn onder meer fossielen te vinden, maar ook een sabeltandkat, een neushoorn en een mammoetfamilie. "Die zijn samengesteld op basis van botten die zijn gevonden in de Noordzee", vertelt Mol.

Die botten zijn verzameld, gesorteerd en onderzocht. Uiteindelijk konden daar skeletten van een mammoetstier, -koe en -kalf van gebouwd worden.



Directeur Arie van den Ban noemt die drie-eenheid het pronkstuk van het museum. "Dat is in Europa uniek. Dat vinden ook wetenschappers leuk."

Voor Van den Ban is Historyland eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. "Toen ik wat ouder werd, ben ik geschiedenis gaan studeren. Toen dacht ik, daar moet ik wat mee doen", vertelt de directeur. "Op een braderie kocht ik ooit een kies van een mammoet. Toen een slagtand, toen een wervel, toen een schouder..."

Nadat hij Dick Mol ontmoette, kocht Van den Ban een oud gebouwtje in Hellevoetsluis. Toen dat te klein werd kocht hij een boerderij en is hij dingen gaan tentoonstellen. "Onder anderen met Dick samen hebben we een mooie verzameling opgezet."



Van den Ban noemt Historyland een mix: "Dat wat we binnen hebben is wetenschappelijk verantwoord. Buiten is er meer speelsheid ingebracht, maar wel op een historisch verantwoorde manier."

Daar waan je je in Jurassic Park: er staan allerlei gigantische dinosaurussen die van dichtbij bekeken kunnen worden. Ook kunnen kinderen daar in de huid van een wetenschapper kruipen door fossielen en goud te zoeken.



"Dat buitengebied willen we graag nog uitbreiden", vertelt Van den Ban. "Meer gericht op 'doen' voor de kinderen. Daar wil ik wel in door. We hebben heel veel bezoek en dat willen we graag zo houden."