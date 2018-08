Dordtenaar wil standbeeld Kees Buddingh' en Otto Dicke

Voormalig cultuurambtenaar Ton Delemarre wil dat een standbeeld voor twee beroemde Dordtenaren: dichter Kees Buddingh' en tekenaar Otto Dicke. Honderd jaar geleden werden ze geboren en beiden stierven vroeg, op respectievelijk 67- en 66-jarige leeftijd.

"Broeders in de kunst en goede vrienden", zegt Ton Delemarre. De al bijna twintig jaar geleden gepensioneerde ambtenaar van de gemeente Dordrecht is nog steeds cultureel actief en vindt dat het duo een standbeeld in hun eigen stad verdient.

'Ik denk aan een duo-beeld, zoals dat van Goethe en Schiller in Weimar", zegt hij. "Maar laten we eerst maar eens kijken of we hiervoor de juiste mensen warm kunnen krijgen. Ik denk dat zo'n standbeeld zeker een verrijking voor de stad is."

100-ste geboortedag

Delemarre zal zijn idee toelichten tijdens een literaire avond, die dinsdag in de Dordtse bibliotheek wordt gehouden ter ere van de 100-ste geboortedag van Buddingh'. Daar houdt ook Buddingh'-biograaf Wim Huijser een voordracht.

Buddingh' en Dicke worden in de stad beide al geëerd. Op het voormalig woonhuis van de dichter, aan de Bankastraat, hangt een plaquette met z'n beeltenis. Op het brugwachtershuisje van de Leuvebrug, waar hij eind jaren vijftig werkte, hangt ook een herinneringsbordje.

Achter Groenmarkt, een nogal verstopt parkeerplaatsje in de Dordtse binnenstad, werd na zijn dood omgedoopt tot Buddingh'plein. Géén plek om een standbeeld te plaatsen, dus oppert Delemarre om dat te doen op het Otto Dickeplein.

Het naar de tekenaar/illustrator vernoemde plein ligt bij de waterbushalte naar Papendrecht. "Hier past het prima", vindt Delemarre. Buddingh' was nationaal iets bekender dan Dicke, erkent hij. "Maar dat kwam door de TV-optredens van Buddingh'."

50 duizend tekeningen

"Vergis je niet, ook Dicke was een bekend kunstenaar. Hij werkte voor grote bedrijven, tot in Japan. Hij maakte 50 duizend tekeningen, waaronder illustraties in de dichtbundels van Buddingh' en een strip die ze destijds samen maakten voor de lokale krant."

"De werkplek van Buddingh' was ook vlak bij die van Dicke, bij het Teekengenootschap Pictura. Van daaruit gingen ze vaak samen driebanden, bij café Loeve, een klein eindje verderop op de Voorstraat. Ze zijn allebei veel te vroeg dood gegaan."