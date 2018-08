Deel dit artikel:











Everse in FC Rijnmond: 'Malacia beste linksback bij Feyenoord' Jan Everse in FC Rijnmond

Volgens trainer Jan Everse is Tyrell Malacia de beste linksback in de selectie van Feyenoord. Afgelopen zaterdag speelde Calvin Verdonk in de wedstrijd tegen PSV, maar daarmee maakte hij niet genoeg indruk. "Calvin Verdonk mist de snelheid op die linkerflank en Ridgeciano Haps is geen echte verdediger", aldus Everse.

De oud-FC Dordrecht trainer kreeg wel een uitstekende indruk van Feyenoord-keeper Justin Bijlow. "Op de afgekeurde goal met Luuk de Jong na heeft hij alles goed gedaan. De penaltyreeks was daarin natuurlijk de bekroning." Emile Schelvis vult hem aan. "Bijlow wachtte lang met een hoek kiezen, dat bleek te werken. Alleen bij de gemiste penalty van Angeliño zat hij in de verkeerde hoek." Bekijk hier de uitzending, met presentator Bart Nolles, analist Emile Schelvis en Ruud van Os boven dit bericht in zijn geheel terug. De mannen praten ook over de voorbereidingen van Sparta, Excelsior en FC Dordrecht.