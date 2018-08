Aftellen tot de koeien kunnen loeien in Rotterdamse haven

De betonnen vloer ligt inmiddels in de Rotterdamse Merwehaven. En het stalen frame staat bijna. Eerlijk is eerlijk, er moet nog veel gebeuren voor er koeien staan te loeien in de eerste Rotterdamse floating farm. Begin november gaan de staldeuren open. Boer Albert Boersen kan bijna niet wachten.

De Fries neemt geregeld een kijkje bij de werkzaamheden. Voor hem is het een droom, een boerderij beginnen op het water in Rotterdam. "Het boerenvak is het allermooiste wat er is", zegt boer Boersen. ''Ik ben op een boerderij geboren. Dat bloed stroomt door je aderen, daar kun je niet zoveel aan doen.''

De 26-jarige agrariër werd na een sollicitatieprocedure uitverkozen als boer van de eerste floating farm. Hij leidt de bouw van de drijvende boerderij die moet plaats gaan bieden aan veertig koeien. Hij kan dan ook precies vertellen wat waar komt. "Hier in het hart van de boerderij wordt de zuivel straks verwerkt die mijn 'dames' maken."



In Rotterdam moeten in de toekomst meer floating farms komen, bijvoorbeeld voor kippen en groenten. Boersen juicht dat toe. ''Ik hoop dat er op deze manier iets meer begrip ontstaat voor boeren, maar zeker ook dat het voedselbewustzijn een beetje terugkomt,. Dat mensen weten hoeveel moeite het kost om dat glas melk op tafel te krijgen."

