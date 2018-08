Overleden echtpaar had peperdure De Kooning waarschijnlijk zelf geroofd

Het gestolen schilderij Okeren Vrouw van Willem de Kooning. Foto: University of Arizona Museum of Art

Jerry en Rita Alter waren Amerikaanse kunstliefhebbers en leidden op het eerste gezicht een doorsnee bestaan. Maar alles lijkt er nu op dat het in werkelijkheid gewiekste kunstrovers,waren die er een schilderij van Willem de Kooning vandoor gingen, concludeert de FBI. Het peperdure doek hing gewoon op de slaapkamer van het inmiddels overleden stel.

Woman-Ochre (Okeren Vrouw) van de Rotterdamse kunstschilder Willem de Kooning verdween in 1985 uit University Of Arizona Museum Of Art in Tuscon, Texas. De waarde ervan wordt geschat op tientallen miljoenen.

Antiekhandelaar David van Auker kwam het schilderij in augustus 2017 tegen in de inboedel van het echtpaar, dat op 81-jarige leeftijd overleed. Na vragen van bezoekers van zijn antiquariaat heeft de FBI het onderzoek naar de kunstroof afgelopen jaar nieuw leven ingeblazen.

Daaruit is nu naar voren gekomen dat het echtpaar op het moment van de roof in de buurt was van het museum. Het stel uit New Mexico was namelijk een dag voor de roof op bezoek bij familie in Tuscon voor Thanksgiving.

Ook lijkt het koppel sprekend op een compositietekening van de dieven. En werd er bij de Alters thuis een zelf geschreven boek aangetroffen over een smaragdroof, die op dezelfde manier verloopt als die van het werk van Willem de Kooning.



Lege plaats

Op de dag van de verdwijning liep het echtpaar achter een werknemer van het museum aan naar binnen. De man, die leraar was, liep direct naar de tweede verdieping waar het vermeende schilderij hing.

De vrouw, een logopediste, maakte ondertussen een praatje met de beveiliger van het museum. Na amper een kwartier kwam de man weer naar beneden en verdween het echtpaar. Vanaf dat moment was er enkel nog een lege lijst te zien op de plaats waar kort daarvoor het schilderij nog hing.

Getuigen zeiden een "roestkleurige" auto te hebben zien vertrekken op het tijdstip van de roof. Op familiefoto's van het echtpaar is een rode sportwagen te zien, dezelfde als degene die op de dag van de roof bij het museum vertrok. Ook droeg de vrouw een rode jas, zonnebril en sjaal die overeenkomen met de beschrijvingen van de getuigen.

Kunstacademie

Willem de Kooning werd in 1904 geboren in Rotterdam. Een groot gedeelte van zijn leven heeft de Rotterdammer in de Verenigde Staten gewoond. Hij behoort tot de abstract expressionisten. Woman-Ochre was onderdeel van een serie vrouwenportretten, waarvoor miljoenen worden neergeteld. In Rotterdam is de Kunstacademie naar de schilder vernoemd.