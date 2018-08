Visser: ''Er geen rekening mee gehouden dat brons mogelijk was''

Naomi Visser zorgde afgelopen weekend voor een stunt door op het EK Turnen de bronzen medaille te pakken met het team. De pas 16-jarige turnster van O&O uit Zwijndrecht kwam op het laatste moment pas bij het team. ''Geen rekening gehouden dat brons mogelijk was.''

Visser nam de plek van Eythora Thorsdottir in, die met een geblesseerde hand thuis moest blijven. ''Op het laatste moment mocht ik toch nog mee. Het was mijn eerste EK en ik wilde mijn best doen en dan zou ik wel zien. Ik heb wel alle stages en trainingen met het team meegedaan, dus ik was goed voorbereid.''

De Papendrechtse kwam uit op het onderdeel sprong. ''Brug en vloer vind ik ook erg leuk, maar nu werd ik gevraagd voor dit onderdeel. We hebben nu eerst een weekje vakantie en gaan daarna trainen voor het WK.''