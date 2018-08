Deel dit artikel:











VIDEO: zwoele zomeravond met Handsome Poets op Palm Parkies Dordrecht Het Wantijpark in Dordrecht De band Handsome Poets

Op de vijfde avond van de festivalserie Palm Parkies in Dordrecht was het gezellig druk in het Wantijpark. Maandagavond traden de Handsome Poets op en was er vanwege de warmte een hitteplan ingesteld.

Bezoekers mochten daardoor wel een flesje water op het festivalterrein mee naar binnen nemen. Normaal mag dat niet. Ook waren er watertappunten. Maar omdat het concert pas rond 20:00 uur begon, lag het terrein door de ondergaande zon al volledig in de schaduw. Hierdoor zakte de temperatuur tot rond de 26 graden en daardoor waren de omstandigheden niet al te bar. Er werd dan ook niet echt veel gebruik gemaakt van de extra waterpunten, omdat de meeste festivalgangers aan het bier gingen.