Scooterrijder ernstig gewond na botsing bushokje Maassluis Scooterrijder ernstig gewond na botsing bushokje Maassluis - Foto: MediaTV

Een scooterrijder is in de nacht van maandag op dinsdag zwaargewond geraakt na een botsing met een bushokje in Maassluis. Dat gebeurde aan de Westlandseweg.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Voor het ongeluk werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk. De politie doet onderzoek.