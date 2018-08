Deel dit artikel:











Oud-burgemeester Kolbach van Korendijk overleden

Oud-burgemeester Bas Kolbach van Korendijk is overleden. Kolbach heeft een lange loopbaan in gemeentefuncties in de Rijnmondregio achter zich.

In 1977 werd hij burgemeester van de gemeenten Goudswaard, Nieuw-Beijerland en Piershil en later (1984) de fusiegemeente Korendijk. Dat bleef hij tot 2001. Na zijn pensionering was hij onder meer voorzitter van het streekmuseum in Heinenoord. Bas Kolbach, die woonde in zijn geboorteplaats Burgh-Haamstede, is 82 jaar geworden.