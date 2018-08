HoneyHighway met nectar kroeg voor snakkend insect

Zonnehitte, droogte en het daarmee samenhangende water- en bloemennektargebrek zijn funest voor het dartelend insectenvolk en met name de vlinders en dat gaat ook het Rotterdamse Havenbedrijf met hun, inmiddels wijdverzijdt verbeide, HoneyHigways zeer aan het hart.

Alle zeilen moeten bijgezet om ze urbi et bijvoorbi via inderhaast aangelegde vegetatie-diversiteitrijke gebieden en in grondwaterputten en poelen bij te kunnen laten tanken, anders is het leed van de desatreuze weerslag op de kreperend populaties niet te overzien.

Om bijvoorbeeld het onder de hitte-terreur en voedselgebrek zuchtende Heidevlindertje, maar ook de massaal in zomerslaap vluchtende en daardoor sukkelende Dagpauwoog moet met spoed gered, stelt onder andere de 10 jarige Vlinderstichting.

De tiendaagse Vlindertelling die nog enkele dagen loopt wijst dat uit.

Edoch ook de bijbelangenbehartigers als de HoneyHighway-vereniging waarschuwen voor de meedogeloze droogtegevolgen voor al het kleine grut dat ons immer boeit, maar nu onder verzengde zon nagenoeg onbeschut broeit en langzaam verschroeit.

Inmiddels staan er her en der op de verschraalde kaalgetrokken oostelijke heidevelden, maar ook hier in het 40 kilometer uitgestrekte Rotterdamse haven-industriegebied zogeheten nectarkasten voor het Nectarkroegenlopen annex honingdarren en scharren van de gevleugelde geleedpotigen.

Het Havenbedrijf gaat op insitgatie van de HoneyHigway-patrol zelfs nog stappen verder door naast de 500 kilometer asfalt die het beheert, paddenpoelen tot op grondwater niveau te graven waar ook alle springers en (tauros)grazers zich kunnen laven.

Kortom volop leventjesbedreigende toestanden in het land, waar gelukkig doordachte reddingsacties op worden ingezet, krijgt betrokken natuurvorsvlogger Jack F Kerklaan van HavenGroenBeheer-ingenieur Laura Reinartz op het het hart gedrukt strijk en plet.....