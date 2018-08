Kutjekleien in geheime M4H-van LieshoutLusthof

De vulvalalalalounge voor de smartlapbedrijverij en het tot de nodige verbeeldingskracht sprekende genebesmuiking, hilariteit, maar ook repressieve arrestaties leidende kutjekleien van kunstenares Yvonnen Beelen is inmiddels een wereldwijd (in)continentaal fenomeen in het gemeen.

Net terug uit van het deels omstreden 'ana-syrumni'-symposium in Japan waar ze met succes kutjeklei-workshops en al dan niet lyrisch bezongen vagina-monologen in d'r met labia-kussens hield, geeft ze nu haar kwalitatief uitermate tegekkeke kunstjes hier in de geheime van Lieshout-tuin in het kittelige Schiemondse Vierhavengebied ten beste.

Altijd benieuwd of ie z'n vrouwelijke kakelku...verbaalorale kant nog wat kan verfijnen ondergaat onze masculienlogge vlogger Jack F Kerklaan de hele santemarijerij aan kutjeklei-prut en prietpraatvleierij.......