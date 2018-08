Ridderkerkse zanger Arthur Shorty op uitnodiging in Zuid-Korea

Voor Arthur de Kort uit Ridderkerk komt een droom uit. Hij staat op het punt Zuid-Korea te veroveren. De zanger is in Pyeongchang voor een aantal optredens.

Arthur is één van de allereerste artiesten van United by Music. Stichting United by Music werd in 2006 opgericht door Sliedrechter Joris van Wijngaarden. Het biedt mensen met een beperking de kans om hun muzikale talenten te ontwikkelen.

Nu is Arthur de Kort, artiestennaam Arthur Shorty, in Pyeongchang voor het Special Music and Art Festival. "Ik heb uitzicht op het prachtige Olympische Winterspelen-terrein", vertelt Arthur tegen RTV Rijnmond. Mensen met een verstandelijke beperking krijgen daar de kans een masterclass te volgen.

Er zijn masterclasses voor piano, viool, drums, gitaar en nog veel meer. Arthur Shorty zelf gaat een masterclass voor zang volgen. "Het grootste gevaar als zanger is om overbelasting van je stem te creëren. Dus ik hoop hier te leren hoe je dat kunt doseren", legt Arthur uit. Hij zingt het liefste blues en swing.

Dinsdagavond mag Arthur het Special Music and Art Festival in het Engels openen met de aankondiging van de eerste act.