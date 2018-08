Streetart in Rotterdam is volwassen geworden

Streetart wordt steeds populairder in Rotterdam. De kunstvorm, ontstaan is uit de graffitibeweging, komt steeds meer uit de illegaliteit. In het weekend van 15 en 16 september wordt daarom streetartfestival Pow Wow Rotterdam georganiseerd.

Organisator Dave Vanderheijden loopt op de Keilewerf in het M4H-gebied. Links van hem het Keilecafe, rechts de studio van Daan Roosegaarde. 'In de tuin van Roosegaarde gaan we een freerunparcours neerzetten. Voor het Keilecafe komt een groot muziekgedeelte en zetten we basketbalveldjes neer. Dat geeft een inkijkje in wat er allemaal in de streetartcultuur speelt.'

Ongeveer zeventig kunstenaars doen mee aan het festival. De helft daarvan komt uit Rotterdam. Tymon de Laat heeft onder zijn artiestennaam Me Like Painting veel muren in de stad opgefleurd. Een muurschildering van een kleurrijk jongetje dat hoopvol de lucht in kijkt op de Bergweg tussen de Zwart Janstraat en Zaagmolenstraat is zijn laatste wapenfeit.

"Het is een mural van twaalf bij vijftien. Het schilderen heb ik in acht dagen gedaan. Maar ik ben er ruim een maand bezig mee geweest."

Tymon kijkt uit naar Pow Wow Rotterdam. 'Als kunstenaars zijn we er klaar voor."