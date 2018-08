VVD en PvdA willen aanpak van 'racebaan' Bergweg

De gemeenteraadsfracties van de VVD en PvdA pleiten voor een harde aanpak van asociaal rijgedrag op de Bergweg in Rotterdam-Noord. Vorige week raakte een voetganger ernstig gewond op toen hij werd geschept door een automobilist op de Bergweg. Een 45-jarige verdachte is opgepakt nadat hij zichzelf kwam melden op het politiebureau.

Raadsleden Van Groningen (VVD) en Tak (PvdA) willen van wethouder Bokhove weten wat de gemeente gaat doen om de overlast op 'racebaan' Bergweg aan te pakken. Ze willen dat de wethouder nieuwe maatregelen zoekt om de veiligheid op de Bergweg te verbeteren.

Ook moet duidelijk worden in welke straten in de stad de verkeersoverlast het grootst is, zodat de veiligheid in die straten kan worden verbeterd.