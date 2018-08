Deel dit artikel:











Albert van Rijn, de vrolijke vlogger uit Spijkenisse Albert van Rijn

Zijn voortuin is netjes, zijn huis heeft een extra poetsbeurt gehad, de koeken en het drinken zijn in huis gehaald en op de voordeur hangt een briefje met 'niet storen'. Albert van Rijn, een markante inwoner van Spijkenisse, is maandagmiddag helemaal klaar voor de komst van RTV Rijnmond.

"Ik verheugde me erop", vertelt Van Rijn. "Ik dacht: daar komt eindelijk TV Rijnmond weer!" Verslaggevers lichten deze week Voorne-Putten uit voor de RTV Rijnmond Zomertoer. Elke week gaan we op zoek naar een markante inwoner uit het gebied. En Albert, die is bijzonder! Hij werkt al bijna 27 jaar bij de groenvoorziening in Spijkenisse, maar barst ook van de hobby's. Verslaggever Suzanne Mulder wordt eerst meegenomen naar zijn treinkamer. "Het ontspant en het is interessant. Trams, metro's en bussen overigens ook. Ik maak vaak treinreisjes met mijn moeder door het land."

Vervolgens wordt de keyboard tevoorschijn getoverd. "Mijn vader had vroeger een orgel", vertelde Albert. "Op een gegeven moment moest ik 'Drie kleine kleutertjes' leren spelen. Dat ging elke keer zo fout. Ik kreeg een draai om mijn oren en sindsdien kan ik muziek spelen." Die muziek komt ook terug in zijn grootste hobby: vloggen. Dagelijks verspreidt hij onder de naam 'Albertus Courant' vlogs via WhatsApp naar zijn volgers. In de vlogs brengt hij onder meer zijn eigen liedjes ten gehore. "Dat begon ooit via de e-mail, met reisverslagen naar familie en vrienden. Dat vonden ze leuk, dus is het zo gebleven."

De teller voor de Albertus Courant staat nu op 27 volgers, maar daar kan na maandag een nummer 28 aan worden toegevoegd. Verslaggever Suzanne Mulder blijft deze markante Spijkenisser maar al te graag in de gaten houden. Wil je ook graag de vlogs van Albert ontvangen? Stuur dan een mailtje naar zomertoer@rijnmond.nl. Dan geven wij het door aan Albert.